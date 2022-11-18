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Общество

Специалист по бизнес-планированию претендует на «Народное признание»

 

Специалист по бизнес-планированию Елизавета Шнявина претендует на общественную премию Псковской области «Народное признание». Она выдвинута на соискание награды в номинации «Сервис».

Елизавета Шнявина работает специалистом по бизнес-планированию в Пскове с ноября 2021 года и называет себя «частным МФЦ». Она даёт консультации по участию в государственных программах, помогает псковичам получить все положенные выплаты, льготы, субсидии, консультирует при составлении заявлений.

«Я помогла уже более чем 30 людям оформить пособия, помогала беженцам получить помощь, которая им положена», — рассказала Елизавета Шнявина.

Также она занимается составлением бизнес-планов, в том числе для заключения социальных контрактов. «Ко мне обращаются люди, я узнаю, какой бизнес они хотят открыть, где и что планируют закупать, вношу эти данные в бизнес-план, помогаю со сбором документов. Как итог, люди открывают свой бизнес и успешно повышают уровень жизни своей семьи», — говорит псковичка.

Она уверена, что заранее подготовленый план помогает и в дальнейшем развивать бизнес. На сегодняшний день псковичка подготовила уже более 30 бизнес-планов. «Моя цель — довести каждого до результата, помочь всем, кто ко мне обращается! Конечно, мы сталкиваемся с рядом проблем, но всегда решаем их вместе и до конца, ищем выходы из любых ситуаций. Раньше я помогала своим друзьям, но потом  оформила самозанятость и сделала это своей профессией!» — рассказала Елизавета Шнявина. 

Премия «Народное признание – 2022» будет присуждаться  в 12 номинациях: «Наша марка», «Открытие», «Бизнесмен года», «Сервис», «Защита», «Поступок», «Инициатива», «Призвание», «Рекорд», «Талант», «Экомышление», «Событие». Подробнее о номинациях и о том, кто может претендовать на награду в каждой из них, читайте здесь.

Выдвигать на «Народное признание» и претендовать на награду может любой желающий, главное, чтобы номинант имел непосредственное отношение к Псковской области. Подать заявку можно до 23 декабря на странице «Народного признания», заполнив электронную форму.

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