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Общество

Вышел анонс еженедельного обращения губернатора Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал анонс нового видео из цикла «Еженедельное».

В свежем обращении глава региона расскажет о поддержке участников СВО и о транспортном налоге, строительстве экотехнопарка и новых постов скорой помощи.

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