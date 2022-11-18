Вышел анонс еженедельного обращения губернатора Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал анонс нового видео из цикла «Еженедельное».
В свежем обращении глава региона расскажет о поддержке участников СВО и о транспортном налоге, строительстве экотехнопарка и новых постов скорой помощи.
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