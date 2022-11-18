Руководитель Клуба молодых семей поборется за «Народное признание» в номинации «Призвание»

21:27, 18 ноября 2022, ПАИ

В число претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» вошла директор Моглинской школы Псковского района, руководитель Клуба молодых семей Псковской области Наталья Афанасьева. Она выдвинута на соискание награды в номинации «Призвание».

В заявке отмечается, что с 2019 года Наталья Афанасьева была руководителем Остенской средней общеобразовательной школы — филиала Писковской средней общеобразовательной школы Псковского района, а в августе 2022 года её назначили директором Моглинской школы, коллектив которой высоко ценит профессионализм, душевность, ответственный подход к делу нового руководителя.

Наталья Афанасьева также является председателем общественной инициативы «Клуб молодых семей Псковской области». В июне 2022 года она стала победителем XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Летом этого года молодая мама с проектом «Программа комплексного сопровождения семей «Традиция» выиграла региональный этап и стала участницей полуфинала международной премии «МыВместе» в категории «Волонтёры» в номинации «Страна возможностей».

В июле 2022 года на территории ПсковГУ прошёл форум молодых семей Псковской области, соорганизатором которого была Наталья Афанасьева. Участники форума могли принять участие в образовательных семинарах, мастер-классах и тренингах, направленных на повышение информированности о возможностях для семей, психолого-педагогических аспектах воспитания подрастающего поколения. Образовательную программу провели топовые федеральные и региональные спикеры, а интерактивную программу для детей организовали профессионалы своего дела, в том числе представители некоммерческих организаций Псковской области.

Также Наталья Афанасьева была победителем первого заезда «Школы воспитания» молодёжного историко-культурного форума «Истоки», представляла Псковскую область на «Тавриде-2022» в Крыму.

Клуб молодых семей Псковской области под председательством Натальи Афанасьевой проводит серию образовательных бесед, встреч с психологами, педагогами, специалистами, оказывающими содействие в образовании и воспитании детей и их родителей.

Премия «Народное признание» присуждается в Псковской области с 2010 года. По итогам 2022 года она будет вручена в 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь. Номинации носят названия «Открытие», «Наша марка», «Призвание», «Защита», «Поступок», «Инициатива», «Бизнесмен года», «Сервис», «Экомышление», «Рекорд», «Талант», «Событие».

Заявки на соискание награды принимаются до 23 декабря на специальной странице «Народного признания». Там необходимо заполнить электронную форму.