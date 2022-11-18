«Повара на колёсах» посетили святыню Псковской области

21:57, 18 ноября 2022, ПАИ

«Повара на колёсах» посетили святыню Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Одной из первых на съёмочном маршруте стала святыня Псковской области и России — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Насельник монастыря монах Антоний рассказал историю возникновения обители, поведал о быте монахов и показал Богом зданные пещеры.

После этого команда Первого канала отправилась в Мальскую долину, где шеф-повара Виталий Тихонов и Денис Крупеня опробовали велотрассу и троллейный спуск.

«Участники кулинарного тревел-шоу не упустили возможность прогуляться по старинной Изборской крепости, а потом посетить крупнейшую на Северо-Западе страусиную ферму «Изборский страус» и отведать вкуснейший омлет из яйца страуса», — рассказала Ольга Тимофеева.

По её словам, блюдами русской кухни порадовал гостей и шеф-повар гостиничного комплекса «Двор Подзноева».

Напомним, что 17 ноября участники шоу «Повара на колёсах» прибыли в Псков, а съёмки будут проходить с 18 по 20 ноября.