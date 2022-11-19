В Палкинском районе планируют открыть экотехнопарк

17:47, 19 ноября 2022, ПАИ

Экотехнопарк планируют построить в Палкинском районе. Он обеспечит сортировку 100 % отходов с отбором не менее 50 % на переработку, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Еженедельное».

Информация о проведении общественного обсуждения была указана на сайте Росприроднадзора, комитета по строительству и ЖКХ, комитета по природным ресурсам и экологии, администрации Палкинского района, а также в районной газете. В результате поступило единственное предложение от жительницы Палкино с просьбой провести независимую экспертизу касаемо оценки воздействия на окружающую среду.

«Сейчас проектная документация проходит экологическую экспертизу и госэкспертизу инженерных изысканий. В рассмотрении принимают участие эксперты со всех уголков страны. Также сформирована рабочая группа из 15 человек, куда входят представители администрации района, активные местные жители, представители ОНФ», — рассказал глава региона.

По его словам, до конца ноября планируется получить все заключения. «Если не будет замечаний, со следующего года начнём строительство», — добавил губернатор.

Помимо площадки для размещений ТКО, также обустроят корпус сортировки с бытовыми помещениями, площадку для хранения готовой продукции, котельную и топливозаправочный пункт.

Отмечается, что проект реализуют во взаимодействии с Российским экологическим оператором, что дополнительно гарантирует его соответствие всем необходимым нормам. Предварительная стоимость объекта составила почти четыре миллиарда рублей.

Сдачу в эксплуатацию наметили на 2024 год. «После этого вплотную займёмся дальнейшей рекультивацией старых свалок. Для экологии региона это будет большой шаг вперёд», — заключил Михаил Ведерников.