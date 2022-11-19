Псковские десантники поминают погибшего в ходе СВО товарища

15:27, 19 ноября 2022, ПАИ

Псковские военнослужащие 76-й дивизии поминают своего товарища, погибшего в ходе СВО. Информация об этом появилась в группе десантной дивизии Пскова в соцсети «ВКонтакте».

«11 октября 2022 года в ходе проведения специальной военной операции на территории бывшей Украины пал смертью храбрых начальник связи, заместитель начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии гвардии подполковник Никулин Сергей Леонидович.

С первых дней проведения СВО на Украине подполковник Никулин Сергей Леонидович принимал участие [в боевых действиях], проявляя профессионализм и отвагу. Участник специальной операции в Сирийской Арабской Hеспублике и контртеррористической операции на территории Чеченской Hеспублики», — написали военнослужащие.