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Общество

Котельная на Завеличье остановилась из-за утечки

Районная котельная, обеспечивающая теплом жителей Завеличья остановилась из-за крупной утечки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковских теплосетей.

Жители Завеличья в Пскове жалуются на холодные батареи и отсутствие горячей воды.

«В 01:00 у нас в сетях произошла очень серьёзная утечка, настолько серьёзная, что на несколько часов остановилась районная котельная. 

В настоящее время утечку удалось локализовать, подача теплоносителя восстановлена практически полностью, но остаётся шесть многоквартирных жилых домов, восстановить подачу теплоносителя в которые не удастся без проведения полноценных ремонтных работ. 

Вся необходимая техника уже готова приступить к работе, согласование земляных работ получено. Мы будем держать вас в курсе событий. Приносим жителям нашего любимого города искренние извинения за это «бодрое» утро», — сообщили в теплосетях.

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