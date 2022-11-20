Котельная на Завеличье остановилась из-за утечки

09:24, 20 ноября 2022, ПАИ

Районная котельная, обеспечивающая теплом жителей Завеличья остановилась из-за крупной утечки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковских теплосетей.

Жители Завеличья в Пскове жалуются на холодные батареи и отсутствие горячей воды.

«В 01:00 у нас в сетях произошла очень серьёзная утечка, настолько серьёзная, что на несколько часов остановилась районная котельная.

В настоящее время утечку удалось локализовать, подача теплоносителя восстановлена практически полностью, но остаётся шесть многоквартирных жилых домов, восстановить подачу теплоносителя в которые не удастся без проведения полноценных ремонтных работ.

Вся необходимая техника уже готова приступить к работе, согласование земляных работ получено. Мы будем держать вас в курсе событий. Приносим жителям нашего любимого города искренние извинения за это «бодрое» утро», — сообщили в теплосетях.