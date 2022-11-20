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Общество

Студенты колледжа искусств встретились с Дмитрием Геллером

17 ноября в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова прошла творческая встреча с российским режиссёром, сценаристом, художником-постановщиком мультипликационного кино Дмитрием Геллером. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном колледже искусств.

Творческая встреча состоялась в рамках фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…», который проходит в Псковской области с 17 по 20 ноября при поддержке Фонда культурных инициатив и Пушкинского музея-заповедника.

Дмитрий Александрович поделился со студентами специальностей отделения культуры и искусств секретами своего мастерства, продемонстрировав на экране созданные им фильмы «Я видел, как мыши кота хоронили» (2011), «Хозяйка Медной горы» (2020).    

Напомним, что Дмитрий Геллер — один из самых самобытных российских художников, практически никогда не уезжавший с международных фестивалей без призов. Участник художественных выставок в Свердловске, Москве, Петербурге, Вашингтоне, Копенгагене. Мультфильм «Мальчик» на музыку Джона Зорна удостоен Гран-при «Кинофеста» (Румыния, 2008), Гран-при и диплома Гильдии киноведов и кинокритиков «За красоту и трогательность высказывания» фестиваля «Окно в Европу» (2008), приза Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за лучший анимационный фильм года (2008), приза «Яркое впечатление» фестиваля «Золотая рыбка» (2008). Также фильм получил второе место в профессиональном рейтинге фестиваля «Суздаль» (2008).

 

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