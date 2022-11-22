Два водителя пострадали в ДТП на улице Яна Райниса в Пскове
Два водителя пострадали в ДТП на улице Яна Райниса, 1 в Пскове 21 ноября в 7:50. 67-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с Toyota Yaris, за рулем которой находился 37-летний мужчина, он ехал прямо со встречного направления. Об этом сообщает ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.
В результате ДТП пострадали водители, от госпитализации они отказались.
На месте дорожной аварии работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
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