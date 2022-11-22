Интерактивную карту пунктов сбора помощи создали в Псковской области

14:31, 22 ноября 2022, ПАИ

Интерактивную карту пунктов сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и жителей освобождённых территорий создали в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили создатели проекта, карту разработал ЦУР совместно с Региональным ресурсным центром поддержки и добровольчества.

Отмечается, что на территории региона открыли более 30 таких пунктов. Официальные пункты сбора организовали в каждом районе для приёма вещей от местных жителей. Любой желающий может принести продукты питания, предметы первой необходимости, тёплую одежду и многое другое.

Для удобства населения создали интерактивную карту, на которой можно узнать адрес пункта, режим работы и контактную информацию. Для этого необходимо кликнуть на иконку, также можно воспользоваться поиском. При этом принять участие в сборе может каждый.

Для того чтобы узнать, где в районе принимают гуманитарную помощь, можно воспользоваться картой по ссылке.