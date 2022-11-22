Иностранца осудили за попытку дачи взятки сотруднику таможни

21:33, 22 ноября 2022, ПАИ

Печорским мировым судом осуждён иностранный гражданин за попытку дачи мелкой взятки сотруднику Псковской таможни, сообщает Псковскому агентству информации пресс-служба ведомства.

В сентябре 2022 года мировой суд судебного участка № 13 Печорского района Псковской области вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Латвия, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение

на мелкое взяточничество).

Суд с учётом представленных государственным обвинителем Псковской транспортной прокуратуры доказательств установил, что 02.09.2022 гражданин Республики Латвия пытался дать таможенному инспектору МАПП «Куничина Гора» Псковской таможни взятку в размере 3000 рублей, чтобы избежать административной ответственности за совершённое административное правонарушение.

Осуждённый довести свой преступный умысел до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам: таможенный инспектор уведомил начальника Псковской таможни о факте склонения его к совершению коррупционного преступления.

Суд признал гражданина Республики Латвия виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.