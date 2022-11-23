Станцию умягчения воды запустят в Пскове в 2023 году

14:14, 23 ноября 2022, ПАИ

Станцию умягчения воды запустят в Пскове к концу 2023 года. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

По её словам, многие псковичи сталкиваются с проблемой жесткой воды, водопроводные трубы забиваются известковым налетом, и жильцы домов остаются без горячей воды. Для решения этого вопроса в Пскове построят водоочистную станцию, которая будет смягчать воду.

При этом гость студии отметила, что станция будет построена по поручению президента, а деньги на её создание выделило правительство РФ. На данный момент администрация города уже заключила контракт на строительство сооружения. Планируется, что станция начнет работать до конца 2023 года.