Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Станцию умягчения воды запустят в Пскове в 2023 году

Станцию умягчения воды запустят в Пскове к концу 2023 года. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

По её словам, многие псковичи сталкиваются с проблемой жесткой воды, водопроводные трубы забиваются известковым налетом, и жильцы домов остаются без горячей воды. Для решения этого вопроса в Пскове построят водоочистную станцию, которая будет смягчать воду.

При этом гость студии отметила, что станция будет построена по поручению президента, а деньги на её создание выделило правительство РФ. На данный момент администрация города уже заключила контракт на строительство сооружения. Планируется, что станция начнет работать до конца 2023 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 ноября 2022

Лыжную трассу проложили снегоходом в Себеже
23 ноября 2022

Бюджет, борщевик, генплан и продажа долей: экономический комитет провёл заседание перед сессией
23 ноября 2022

Основные тренды современных отношений между Россией и Белоруссией обсудили на базе ПсковГУ
23 ноября 2022

Круглый стол на тему гуманитарного пространства состоялся в ПсковГУ
23 ноября 2022

Оператор Tele2 поддержал премию «Народное признание»
23 ноября 2022

Бизнесмен из Великих Лук предложил дополнить закон о защите авторских прав

23 ноября 2022

Эксперт связал нападения волков в Псковской области с АЧС
23 ноября 2022

Псковский эксперт назвал способы защиты при использовании диджитал-контента

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...