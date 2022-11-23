В Псковском районе Volkswagen врезался в дорожный знак

09:56, 23 ноября 2022, ПАИ

Водитель Volkswagen госпитализирован после ДТП в Псковском районе. Авария произошла на 226-м километре автодороги Новгород - Псков 22 ноября в 16:00.

66-летний водитель автомобиля Volkswagen на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет, после чего совершил наезд на дорожный знак.

Водитель пострадал и был доставлен в медучреждение.

На месте ДТП работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС.