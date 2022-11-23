В Псковском районе Opel наехал на опору ЛЭП, пострадал водитель

10:07, 23 ноября 2022, ПАИ

Водитель госпитализирован после съезда в кювет и наезда на опору ЛЭП в Псковском районе. ДТП произошло 302-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель в 0:05.

32-летний водитель автомобиля Opel Vectra на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на опору ЛЭП.

Водитель автомобиля госпитализирован.