В Псковском районе Opel наехал на опору ЛЭП, пострадал водитель
Водитель госпитализирован после съезда в кювет и наезда на опору ЛЭП в Псковском районе. ДТП произошло 302-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель в 0:05.
32-летний водитель автомобиля Opel Vectra на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на опору ЛЭП.
Водитель автомобиля госпитализирован.
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