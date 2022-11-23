Жильцы 780 домов в Псковской области сами копят деньги на капремонт

13:49, 23 ноября 2022, ПАИ

Жильцы 780 домов в Псковской области самостоятельно копят деньги на капремонт с помощью спецсчетов. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта региона Андрей Анисимов.

«У нас сейчас порядка 780 многоквартирных домов имеют спецсчета. Но, например, если в доме есть лифт, то спецсчет невыгоден, а если лифтов в доме несколько, необходимую сумму вообще не собрать», - констатировал Анисимов.

Он также добавил, что Фонд капремонта укомплектован кадрами на 88 %. Наибольшая «текучка» наблюдается среди инженерного и экономического состава.