Осторожнее принимать витамин D посоветовал псковичам врач

15:27, 25 ноября 2022, ПАИ

Осторожнее принимать витамин D порекомендовал псковичам заведующий Псковским отделением Центра спортивной медицины Евгений Васильев. Своё мнение он высказал в рамках программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Снижение его показателей в крови не всегда указывает на то, что у ребенка действительно имеются проблемы с уровнем этого гормона. Витамин D необходим детям до года в первую очередь. Потому что все органы растут очень быстро, и его нехватка приводит к тому, что он просто не успевает за всеми остальными», — рассказал врач.

По словам Евгения Васильева, все ортопеды знают, если ребенок во время скачка роста летом съездил на юг, то поздней осенью – в начале зимы у этого ребенка, вероятно, будет сколиоз. «Если он не просто на недельку съездил, а на два месяца. Тело не успело вырасти, конечно, а опорно-двигательный аппарат успел», — сообщил медик.

Он подчеркнул, что гипервитаминоз в тысячу раз страшнее, чем авитаминоз. Также он вспомнил случай, когда во время экспедиции люди погибли из-за того, что съели печень белого медведя. Они погибли от избытка витамина А.

«Авитаминоз приводит к постепенным дефектам в теле, но чтобы это привело к смертельному исходу – надо очень сильно постараться. А гипервитаминоз приводит к этому практически мгновенно. Поэтому здесь очень опасна ситуация с витамином D, и я предостерегаю людей и коллег, которые назначают, особенно в больших дозах, этот витамин», — предупредил медик.