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Общество

Треть жителей Псковской области не любит свою работу

43% жителей Псковской области любят свою работу, еще 30% трудящихся в области точно не испытывают от неё восторга, а оставшиеся 27% пребывают в смешанных чувствах и затруднились ответить. Такие данные следуют из опроса, проведённого специалистами hh.ru.

Отношение людей к своей профессиональной деятельности меняется с возрастом: так, среди респондентов 18-24 лет свою работу любят 33%, среди 25-34-летних – 36%, среди респондентов 35-44 лет – уже 42%, среди 45-54-летних – 44%, а среди тех, кто старше 55 лет – сразу 64% готовы признаться в любви к работе.

Сказывается и профессиональная сфера опрошенных. Так, о любви к работе чаще всех говорили респонденты из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (69%), «Наука, образование» (55%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52%). В свою очередь, в нелюбви к работе чаще других признавались юристы (51%), бухгалтеры (41%) и медики (39%).

В то же время 43% трудящихся в Псковской области полагают, что в принципе работать на нелюбимой работе неправильно, она должна нравиться. Среди оставшихся респондентов ещё 40% считают нормальным трудиться на нелюбимой работе, если очень нужны деньги, а 22% считают такой вариант допустимым в начале карьеры. И лишь 8% уверены, что в целом любить свою работу вовсе необязательно и трудиться там, где тебе не нравится, вполне нормально. 

Несмотря на это, большинство жителей из регионов СЗФО и в том числе из Псковской области при определенных обстоятельствах готовы трудиться и на нелюбимой работе – лишь 21% сообщили, что такой вариант для них однозначно неприемлем ни при каких условиях. Среди остальных вариантов (респонденты могли выбрать несколько) 48% готовы согласиться на нелюбимую работу, если будет хорошая зарплата, еще 33% пойдут на нелюбимую работу, если не будет выбора. Интересно, что 22% готовы терпеть нежеланную работу, если им будет нравиться коллектив, 21% - если будет перспектива построить карьеру.  

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