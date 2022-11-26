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Происшествия

В Острове вандалы подожгли контейнеры и украли дорожные знаки

Островские вандалы жгут контейнеры, крадут дорожные знаки и ломают спортивные тренажёры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Островского района.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Островского района

Так, в центре города на улице Меркурьева у дома № 26 неизвестные подожгли пластмассовый контейнер для сбора мусора. Ликвидировать возгорание помогли неравнодушные горожане. Кроме того, новый большой контейнер для сбора ТБО спасли от огня на улице Матвея Егорова.

В Острове-2 на улице Балтийской исчезли дорожные знаки, ограничивающие скорость движения перед пешеходными переходами. А в микрорайоне Строитель в лесопарковой зоне отдыха «Сосенки» неизвестные повредили спортивный тренажёр.

«И это, увы, не первые подобные случаи в нашем муниципалитете. Мы стараемся вести активную работу по благоустройству городских и сельских территорий, приведению в порядок контейнерных площадок, размещать их исходя из пожеланий жителей, где это возможно, внедряем раздельный сбор мусора. Однако находятся такие, кто, нанося повреждения муниципальному имуществу, намеренно ухудшает жизнь окружающим», - говорится в сообщении.

«Обидно, что эти безобразия творят наши же знакомые, дети, внуки... Ведь хочется жить, чтобы вокруг было красиво и порядок», - сетуют неравнодушные местные жители.

Районная администрация напоминает, что за порчу муниципального имущества предусмотрена административная ответственность: за его повреждение назначается штраф, а за поджог или кражу возможна уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Для того чтобы вандалы не ушли от ответственности, очень необходима помощь населения. Без участия граждан полицейским сложно раскрыть такие преступления, если
их не расследовать по горячим следам. Если вы стали свидетелем порчи или кражи мусорных контейнеров или элементов благоустройства, по возможности запомните приметы вандалов и сообщите в органы полиции по телефону 36-112», — просят островичей.
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