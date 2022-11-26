Объявлен конкурс на продолжение строительства Северного обхода Пскова

11:09, 25 ноября 2022, ПАИ

Объявлен открытый конкурс на продолжение строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход города Пскова (2-й пусковой комплекс). Извещение размещено на сайте Единой информационной системы.

Начальная цена контракта - 7,340 млрд рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области».

Общая протяженность 2-го пускового комплекса составит 8,7 км. Участок объездной дороги соединит региональную трассу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и федеральную дорогу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонской Республикой.

Ранее сообщалось, что предстоит построить автодорогу II категории с мостом через реку Великую, транспортной развязкой на пересечении с дорогой А-212, тремя путепроводами (на пересечении с автодорогой Псков – Писковичи – Муровицы, через улицу Набережную в деревне Родина и дорогу Заровенье – Кусва) и технологический проход для прогона скота.

Дорога будет иметь 4 полосы движения по 3,5 м каждая, с разделительной полосой 2,75 м и обочинами 3,75 м. Ширина земляного полотна составит более 24 м. Длина моста – около 404 м. Расчетная скорость движения по новой трассе – 120 км/ч. Срок исполнения контракта – 30 ноября 2023 года.

Работы проводятся по федеральной программе «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Источник финансирования - федеральный бюджет и средства областного бюджета.

Ранее руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов заявил, что дорогу рассчитывают достроить к 2026 году.

Напомним, путепровод через Северный обход ввели в эксплуатацию в начале августа. Строительство второй очереди Северного обхода началось в 2016 году. В 2019 году была сдана в эксплуатацию транспортная развязка с Гдовской трассой. В 2020 году срок реализации строительства был перенесен из-за необходимости внесения изменений в проектную документацию в части строительства моста через реку Великую, влияющих на конструктивную надежность и безопасность объекта. Корректировка завершена и получила положительное заключение госэкспертизы.