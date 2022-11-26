Аккумуляторы из фур похитил житель Опочки

12:19, 25 ноября 2022, ПАИ

Четыре аккумулятора из двух большегрузных автомобилей похитил житель Опочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УВМД.

По версии следствия, вечером 19 ноября в Опочке из двух фур, которые стояли на территории у дома на улице 9 Января, были похищены четыре аккумулятора. Причиненный ущерб составил 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый в хищении. Им оказался местный житель 2003 года рождения, который ранее уже был судим.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. В ходе обысков похищенное обнаружено и изъято. Проводится расследование.