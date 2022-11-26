Почти четыре тысячи пар заключили брак в Псковской области в 2021 году

12:49, 25 ноября 2022, ПАИ

3,7 тысячи женщин нашли свою вторую половинку и оформили свои отношения в ЗАГСе в 2021 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Впервые брачный союз заключили 60,2 % женщин, уже имели опыт семейной жизни – 39,8 %.

Материнство – один из важнейших этапов в жизни каждой женщины. В 2021 году в области родился 5 051 ребенок, что на 91 больше, чем в 2020 году. В 2021 году в регионе родили детей 196 женщин в возрасте до 20 лет. В возрасте 45 лет и старше стали мамами восемь женщин.

По данным на 1 января 2022 года, в Псковской области проживало 327,8 тыс. женщин, из них 127,1 тыс. составляли женщины репродуктивного возраста

от 15 до 49 лет (38,8 % от общей численности женщин региона).