Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области

14:51, 25 ноября 2022, ПАИ

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области. Общее число умерших в регионе с момента начала пандемии достигло 1 947 человек, сообщает официальный Telegram-канал области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 511, за сутки зарегистрировано 14 новых больных. Выздоровели 123 313 пациентов, за минувшие сутки – 9.

В Пскове зарегистрировано восемь новых случаев, в Невельском районе – четыре, в Великолукском и Дедовичском районах – по одному.