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Общество

Псковский губернатор опроверг слухи о скрытой мобилизации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о наборе инструкторов для центра патриотического воспитания. Об этом он сообщил в очередном видеообращении к жителям региона.

Михаил Ведерников напомнил, что ранее анонсировал работу над созданием в Псковской области центра патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки.

«Проект постепенно переходит из теории в практическую плоскость. В частности, руководители будущего центра перешли к набору команды инструкторов. На этом фоне даже появились слухи, что началась некая скрытая форма мобилизации. Чтобы не было кривотолков, решил эту тему прокомментировать чуть подробнее. Для начала: никакой мобилизации, скрытой или явной, сейчас нет. Правительство Псковской области совместно с региональной Федерацией практической стрельбы работает над созданием центра патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Это будет образовательная площадка с большой учебной программой. Она охватит патриотическое воспитание, курсы истории России, военно-спортивную подготовку, курсы оказания медицинской помощи», — рассказал губернатор.

Михаил Ведерников заявил, что намерен лично курировать проект на всех этапах реализации. «Сейчас организаторы набирают команду инструкторов. Занятость предусмотрена полная, оплата достойная, но и требования к кандидатам соответствующие, — предупредил губернатор. — Будут рассматриваться кандидаты в возрасте от 30 до 50 лет, в хорошей физической форме, пунктуальные и ответственные. Приветствуется опыт службы в силовых и ведомственных структурах, стаж работы инструктором и преподавателем, наличие спортивных разрядов, а также уверенное пользование персональным компьютером. Нам нужны яркие неравнодушные люди, которые могут увлечь своим примером и которые способны профессионально и качественно преподавать. Если вы именно такой человек — звоните по телефону, который укажу в посте».

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