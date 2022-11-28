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Экономика

Центр «Мой бизнес» стал официальным партнёром премии «Народное признание»

«Премия позволяет выделить, представить, наградить и поблагодарить людей из разных сфер деятельности, кто вносит существенный вклад в развитие нашего региона, в том числе в социальное, общественное и экономическое развитие», – отметила руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Она также добавила, что лауреаты премии – это всегда люди с высокими личностными качествами, лидеры, которые служат примером и пользуются уважением других людей. При этом многие из них – это и предприниматели, и руководители организаций.

«Именно поэтому центр «Мой бизнес», с одной стороны, считает важным поддержать премию «Народное признание», а с другой стороны, чувствует ответственность и выражает благодарность организаторам за возможность стать сопричастными к этому событию», – подчеркнула руководитель.

10 ноября стартовал приём заявок на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Поступок», «Защита», «Рекорд», «Талант», «Инициатива», «Призвание», «Событие» и «Экомышление». На победу в «Экомышлении» могут претендовать проекты, инициативы и акции, которые направлены на сохранение и улучшение экологии и реализуются в Псковской области. Соискателями награды могут выступить все, кто заботится об экологии, – физические лица, предприятия, общественные организации и учреждения.

Выдвигать претендентов на награду может любой человек, организация, предприятие и представители всех ветвей власти. Возможно самовыдвижение. Главное условие – соискатель должен иметь непосредственное отношение к Псковской области. Подать заявку можно на специальной странице премии «Народное признание».

Присылать заявки можно с 10 ноября по 23 декабря. С 26 декабря по 22 января пройдет первый этап народного голосования. С 24 января по 12 февраля – второй этап голосования. 

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