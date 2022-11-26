Участок дороги в Пыталовском районе отремонтируют до августа 2024 года

09:43, 26 ноября 2022, ПАИ

Участок автомобильной дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтируют до 1 августа 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Специалисты будут проводить ремонтные работы на участке длиною более 14 км (км 112+909 — км 129+224) в Пыталовском районе. Средства на ремонт дороги поступят из областного бюджета. Цена контракта — 314,257 млн рублей.

Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги без затрагивания конструктивных и других характеристик надёжности и безопасности в пределах установленных допустимых значений и технических класса и категории дорог.

