Прямую линию с Донецком организовали на псковском медиафоруме

13:04, 26 ноября 2022, ПАИ

Прямую линию с Донецком организовали на псковском медиафоруме, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. На связь со Псковом из Донецкой народной республики вышел корреспондент «России 24» Борис Максудов.

Он рассказал участникам Псковского международного медиафорума о бытовых сторонах работы журналистов на новых территориях России и передовой. «В таком бронежилете с надписью Press корреспонденты на передовой не работают: иначе гарантированно станем целью украинских снайперов», - отметил он.

«Много можно рассказывать, как здесь сложно, и отопление не работает, и воды нет, но, когда видишь, что сотни обычных людей так живут - старики, дети... Когда смотришь на этих людей, то пересматриваешь отношение к комфорту. И да, тут по-прежнему летают снаряды», - рассказал Максудов.

По его словам, быть репортёром одинаково сложно и на пожаре в Ханты-Мансийске, и в ДНР. «Всегда требуется соучастие, нужно пропускать через себя. Я вот теперь разбираюсь в осколках снарядов, - признался корреспондент. - Здесь чувствуешь, что журналист - это не просто журналист. СВО сорвала маски и розовые очки с профессии журналиста. Они теперь тоже боевая единица».