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Происшествия

Без вести пропавшего 3,5 года назад псковича разыскивает полиция

В Пскове продолжается розыск 48-летнего Романа Иванова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот пскович без вести пропал 14 апреля 2019 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, лицо овальное, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий, длинный, брови дугообразные, глаза серые. Является лицом без определённого места жительства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 или 59-63-29  (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову).

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