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Общество

Опрос показал, какие подарки псковичи считают бесполезными

Только три из десяти псковичей не получали ненужных подарков на дни рождения. Самые бесполезные презенты — вазы, статуэтки и шкатулки. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, который проводился с 19 по 23 ноября. В нем приняли участие представителей экономически активного населения города.

Чаще всего в качестве самого бесполезного подарка ко дню рождения псковичи называли «безвкусные пылесборники»: вазы, статуэтки и шкатулки (7%). На втором месте — посуда: сервизы, фужеры, бокалы и кружки (6%). Третье место делят бытовая техника и предметы гардероба (4%). Носки были выделены в отдельную категорию с 2% голосов.

Еще по 4% псковичей не видят пользы в сувенирах, живых цветах и парфюмерно-косметической продукции. Съедобный подарок, будь то сладости или деликатесы, назвали бесполезным 2%. Конверты с деньгами не одобряют еще 2%. Мягкие игрушки, открытки, бижутерию, канцелярские принадлежности, гаджеты, картины и наборы для душа считают бесполезными также по 3% респондентов.

«Причем женщины чаще негодуют из-за таких «женских» вещиц, как вазы, цветы, косметика и бижутерия, а мужчины — из-за подарков, традиционно подносимых представителям сильного пола: одежды, носков и канцелярии. Конверт с деньгами мужчины тоже не одобряют: «Потратил и забыл», - отмечают в сообщении.

Среди прочих подарков, не нашедших отклика у именинников, — коньяк, билеты на концерты, сертификаты, книги, предметы спортивной и рабочей экипировки, музыкальные инструменты и домашние животные. Кому-то так и не пригодился подаренный «с барского плеча» старенький «жигуленок». Кто-то недоумевал над массажером («Я, вроде, на здоровье и не жаловался никогда»). Другой — над сертификатом на лунный участок.

«Выбор подарка, конечно, та еще головная боль, но очевидно, что интересы именинника должны быть в приоритете. Судя по опросу, зачастую то, что совершенно бесполезно по мнению одного, может искренне обрадовать другого», - подчеркнули в сообщении.

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