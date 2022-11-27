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Общество

Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За время пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 1 948 пациентов. Всего за это время зафиксировано 125 529 случаев заражения коронавирусом, за сутки — семь. Выздоровело ещё пять человек, всего — 123 334.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков — 41093/5, 
Великие Луки — 18236/1, 
Бежаницкий район — 1608/0, 
Великолукский район — 2854/0, 
Гдовский район — 2254/0, 
Дедовичский район — 3085/0, 
Дновский район — 1024/0, 
Красногородский район — 1134/0, 
Куньинский район — 1067/0, 
Локнянский район — 1208/0, 
Невельский район — 5660/0, 
Новоржевский район — 1352/0, 
Новосокольнический район — 3305/0, 
Опочецкий район — 3834/0, 
Островский район — 6093/0, 
Палкинский район — 1275/0, 
Печорский район — 2979/0, 
Плюсский район — 1973/0, 
Порховский район — 4561/0, 
Псковский район — 9708/0, 
Пустошкинский район — 1583/1, 
Пушкиногорский район — 1806/0, 
Пыталовский район — 1922/0, 
Себежский район — 2999/0, 
Струго-Красненский район — 2123/0, 
Усвятский район — 747/0. 
Иногородние (с 30.12.2020) — 46. 

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