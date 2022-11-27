Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области
Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За время пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 1 948 пациентов. Всего за это время зафиксировано 125 529 случаев заражения коронавирусом, за сутки — семь. Выздоровело ещё пять человек, всего — 123 334.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков — 41093/5,
Великие Луки — 18236/1,
Бежаницкий район — 1608/0,
Великолукский район — 2854/0,
Гдовский район — 2254/0,
Дедовичский район — 3085/0,
Дновский район — 1024/0,
Красногородский район — 1134/0,
Куньинский район — 1067/0,
Локнянский район — 1208/0,
Невельский район — 5660/0,
Новоржевский район — 1352/0,
Новосокольнический район — 3305/0,
Опочецкий район — 3834/0,
Островский район — 6093/0,
Палкинский район — 1275/0,
Печорский район — 2979/0,
Плюсский район — 1973/0,
Порховский район — 4561/0,
Псковский район — 9708/0,
Пустошкинский район — 1583/1,
Пушкиногорский район — 1806/0,
Пыталовский район — 1922/0,
Себежский район — 2999/0,
Струго-Красненский район — 2123/0,
Усвятский район — 747/0.
Иногородние (с 30.12.2020) — 46.