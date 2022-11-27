Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области

16:00, 27 ноября 2022, ПАИ

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За время пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 1 948 пациентов. Всего за это время зафиксировано 125 529 случаев заражения коронавирусом, за сутки — семь. Выздоровело ещё пять человек, всего — 123 334.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков — 41093/5,

Великие Луки — 18236/1,

Бежаницкий район — 1608/0,

Великолукский район — 2854/0,

Гдовский район — 2254/0,

Дедовичский район — 3085/0,

Дновский район — 1024/0,

Красногородский район — 1134/0,

Куньинский район — 1067/0,

Локнянский район — 1208/0,

Невельский район — 5660/0,

Новоржевский район — 1352/0,

Новосокольнический район — 3305/0,

Опочецкий район — 3834/0,

Островский район — 6093/0,

Палкинский район — 1275/0,

Печорский район — 2979/0,

Плюсский район — 1973/0,

Порховский район — 4561/0,

Псковский район — 9708/0,

Пустошкинский район — 1583/1,

Пушкиногорский район — 1806/0,

Пыталовский район — 1922/0,

Себежский район — 2999/0,

Струго-Красненский район — 2123/0,

Усвятский район — 747/0.

Иногородние (с 30.12.2020) — 46.