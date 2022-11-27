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Общество

Красногородские хоккеисты одержали победу над гдовской командой

Продолжается чемпионат Псковской области по хоккею 2022-2023 гг. 27 ноября в Пскове состоялся очередной матч между командами Гдова и Красногородска (2 див.). Об этом сообщает газета «Заря».

Счёт матча 7:0 в пользу ХК «Красный город». Поздравляем игроков и болельщиков с этой красивой победой, которая стала замечательным подарком для мам.

Вчера, 26 ноября, состоялся матч в рамках Ночной хоккейной лиги 40+ сезона 2022-2023 гг. Хоккеисты «Красного города» уступили победу команде «Аванта-Псков» Со счётом 2:1.

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