Красногородские хоккеисты одержали победу над гдовской командой

19:21, 27 ноября 2022, ПАИ

Продолжается чемпионат Псковской области по хоккею 2022-2023 гг. 27 ноября в Пскове состоялся очередной матч между командами Гдова и Красногородска (2 див.). Об этом сообщает газета «Заря».

Счёт матча 7:0 в пользу ХК «Красный город». Поздравляем игроков и болельщиков с этой красивой победой, которая стала замечательным подарком для мам.



Вчера, 26 ноября, состоялся матч в рамках Ночной хоккейной лиги 40+ сезона 2022-2023 гг. Хоккеисты «Красного города» уступили победу команде «Аванта-Псков» Со счётом 2:1.