Алёна Иванова назначена председателем комиссии при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России

20:45, 27 ноября 2022, ПАИ

Директор АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алёна Иванова назначена председателем комиссии по патриотическому воспитанию и культурному наследию Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Об этом сообщает группа «Молодёжь Псковской области».

Ряд предложений уже внесён новым председателем комиссии. Обсудили то, что форуму молодых лидеров быть в Псковской области, а форум «Мы помним» обретает ещё больший масштаб. Будет разработана молодёжная карта Союзного государства. Реализация смен Молодёжной палаты будет производиться согласно направлениям комиссии на территории Псковской области.