Автор проекта «Культурная дорога» стал соискателем премии «Народное признание»

22:04, 27 ноября 2022, ПАИ

Автор проекта «Культурная дорога», который был реализован в Пскове», Денис Жгунов стал соискателем общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Он поборется за награду в номинации «Инициатива».

Денис Жгунов — выпускник Псковского многопрофильного правового лицея № 8, а ныне студент факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета. В этом году в Пскове он вместе со своей командой при поддержке губернатора Михаила Ведерникова реализовал проект «Культурная дорога». В его рамках по маршруту № 17 был запущен «Туристический автобус». У транспортного средства изменили внешний и внутренний дизайн, в салоне установили инфоэкраны, на которые транслируются видеоролики о достопримечательностях региона и личностях, прославивших Псковскую область, об уникальной флоре и фауне региона. Также были размещены QR-коды, с помощью которых можно прослушать аудиоэкскурсию в ходе маршрута.

Денис Жгунов является победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена», финалистом Всероссийского конкурса «Просветительские игры», победителем регионального этапа и финалистом федерального тура международной премии «Мы вместе».

Благодаря включению в топ рейтинга победителей конкурса «Большая перемена» Денис Жгунов стал участником экспедиции на Северный полюс «Ледокол открытий – 2022». На Северном полюсе он поднял флаг Псковской области и СПбГУ.

Также Денису удалось получить поддержку проекта «Твой век» от министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Этот проект, автором и руководителем которого является пскович, предполагает цифровизацию образовательной среды с помощью образовательной платформы «Твой век», на основе которой будет проходить практический месяц обучения в мае.

Денис также работает в организации по продвижению проекта «Киноуроки в школах России и мира». Этот международный проект, реализованный в Псковской области, направлен на формирование нравственных качеств у подрастающего поколения.

Пскович был награждён грамотой губернатора Псковской области, благодарственным письмом первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко за активное участие в развитии сообщества «Большая перемена», благодарностью комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга за организацию театрального фестиваля в качестве ведущего, благодарностью РАНХиГС за организацию мероприятий, посвящённых 350-летию со дня рождения Петра I, благодарностью избирательной комиссии Псковской области, благодарностью за реализацию проекта «На страже мира. Чудские берега».

Также Денис является обладателем премии «Лидер поколения» от РАНХиГС и гранта «СМП Банка» за победу в специальной номинации, сертификата от заместителя министра науки и высшего образования РФ Григория Гурова и научного руководителя Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Ларисы Пастуховой за участие в межрегиональной встрече авторов молодёжных проектов, сертификата за вклад в социально-экономическое развитие Северного Кавказа, сертификат волонтёра благотворительного фонда продовольствия «Русь».

Денис Жгунов — автор идеи, опубликованной на краудфандинговой платформе в рамках Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени», победитель интеллектуального и творческого конкурса Северо-Западного института управления РАНХиГС по профилю «Лидер поколения» в номинации «Высокое ораторское мастерство», номинант на вступление в комитет МП по науке и образованию при Государственной Думе.

Пскович стал победителем отбора конкурса молодых учёных во Всероссийскую просветительскую экспедицию «От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности»: она пройдёт при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения России в 2023 году и охватит все регионы РФ.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 23 декабря на странице проекта. Там необходимо заполнить электронную форму.

Выдвигать претендентов на премию может любой, а вот соискателем может стать только тот, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

О том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на награду, читайте здесь. Всего в этом году определено 12 номинаций: «Талант», «Призвание», «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие», «Инициатива», «Экомышление».

Традиционно победителей «Народного признания» определят по итогам двух туров народного голосования на сайте ПАИ и голосования экспертов.