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Общество

Менее 10 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

Всего четыре случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, за весь период – 125 533. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Выздоровело от COVID-19 123 340 пациентов (за сутки – 6). Число умерших не изменилось, с начала пандемии скончались 1948 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков - 41094/1
Великие Луки - 18237/1
Бежаницкий район - 1608/0
Великолукский район - 2854/0
Гдовский район - 2254/0
Дедовичский район - 3086/1
Дновский район - 1024/0
Красногородский район - 1134/0
Куньинский район - 1067/0
Локнянский район - 1208/0
Невельский район - 5660/0
Новоржевский район - 1352/0
Новосокольнический район - 3305/0
Опочецкий район - 3834/0
Островский район - 6093/0
Палкинский район - 1275/0
Печорский район - 2979/0
Плюсский район - 1973/0
Порховский район - 4561/0
Псковский район - 9708/0
Пустошкинский район - 1584/1
Пушкиногорский район - 1806/0
Пыталовский район - 1922/0
Себежский район - 2999/0
Струго-Красненский район - 2123/0
Усвятский район - 747/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.

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