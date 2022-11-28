Менее 10 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

13:15, 28 ноября 2022, ПАИ

Всего четыре случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, за весь период – 125 533. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Выздоровело от COVID-19 123 340 пациентов (за сутки – 6). Число умерших не изменилось, с начала пандемии скончались 1948 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:



Псков - 41094/1

Великие Луки - 18237/1

Бежаницкий район - 1608/0

Великолукский район - 2854/0

Гдовский район - 2254/0

Дедовичский район - 3086/1

Дновский район - 1024/0

Красногородский район - 1134/0

Куньинский район - 1067/0

Локнянский район - 1208/0

Невельский район - 5660/0

Новоржевский район - 1352/0

Новосокольнический район - 3305/0

Опочецкий район - 3834/0

Островский район - 6093/0

Палкинский район - 1275/0

Печорский район - 2979/0

Плюсский район - 1973/0

Порховский район - 4561/0

Псковский район - 9708/0

Пустошкинский район - 1584/1

Пушкиногорский район - 1806/0

Пыталовский район - 1922/0

Себежский район - 2999/0

Струго-Красненский район - 2123/0

Усвятский район - 747/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.