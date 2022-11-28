Два нетрезвых водителя попались псковским полицейским 26 ноября

14:17, 28 ноября 2022, ПАИ

Двух нетрезвых водителей остановили сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области. Ранее они уже были наказаны за аналогичное нарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

У дома по улице Кузбасской Дивизии в Пскове ночью 26 ноября стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль «Фольксваген», которым управлял нетрезвый 30-летний горожанин. В тот же день в Великих Луках инспекторы задержали 24-летнего водителя автомобиля «Шевроле». На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.