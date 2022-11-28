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Псковские каратисты завоевали медали на турнире в Петербурге

Псковские юные каратисты завоевали медали на турнире в Санкт-Петербурге 27 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: председатель федерации карате города Пскова Антон Потебня

В турнире приняли участие спортсмены со стажем занятий до двух лет. Всего собралось более 170 участников из десяти разных спортивных клубов.

«Для ребят это очень важный опыт и важный этап становления их как спортсменов. На этом турнире начинающие спортсмены были в равных условиях — соревновались с одинаковыми по уровню подготовки ребятами. Это их первые шаги на спортивном пути. Для многих это были первые выездные соревнования в их жизни. Помимо соревновательного опыта и медалей, для ребят это новые впечатления и эмоции», — рассказал тренер «Будокан «АТЭМИ» Антон Потебня.

Соревнования прошли в разделах индивидуальное кумите и индивидульное ката. Всего псковские ребята привезли 16 медалей разного достоинства.

Золото завоевали Давид Волин, Ярослав Стерликов, Степан Кузьмин, Степан Осипов, Егор Облаков, Макар Рюхин, а серебро - Марк Волин, Варвара Денисова, Серафима Буторина. Бронзу забрали Максим Балашев, Елизавета Зубенко, Владислав Колодич, Максим Балашев, Степан Кузьмин, Евгений Александров. 

Тренируются спортсмены под руководством Евгения Ермолова, Дмитрия Хорошева, Михаила Шалыгина, Максима Степанова и Антона Потебни.
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