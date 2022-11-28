Псковские каратисты завоевали медали на турнире в Петербурге

15:26, 28 ноября 2022, ПАИ

Псковские юные каратисты завоевали медали на турнире в Санкт-Петербурге 27 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

В турнире приняли участие спортсмены со стажем занятий до двух лет. Всего собралось более 170 участников из десяти разных спортивных клубов.

«Для ребят это очень важный опыт и важный этап становления их как спортсменов. На этом турнире начинающие спортсмены были в равных условиях — соревновались с одинаковыми по уровню подготовки ребятами. Это их первые шаги на спортивном пути. Для многих это были первые выездные соревнования в их жизни. Помимо соревновательного опыта и медалей, для ребят это новые впечатления и эмоции», — рассказал тренер «Будокан «АТЭМИ» Антон Потебня.

Соревнования прошли в разделах индивидуальное кумите и индивидульное ката. Всего псковские ребята привезли 16 медалей разного достоинства.

Золото завоевали Давид Волин, Ярослав Стерликов, Степан Кузьмин, Степан Осипов, Егор Облаков, Макар Рюхин, а серебро - Марк Волин, Варвара Денисова, Серафима Буторина. Бронзу забрали Максим Балашев, Елизавета Зубенко, Владислав Колодич, Максим Балашев, Степан Кузьмин, Евгений Александров.