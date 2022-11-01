ФОТОРЕПОРТАЖ Новое поколение в «Медиахолдинге 60»

В эту пятницу юные псковичи посетили офис нашего медиахолдинга. Ребята узнали, что такое СМИ, пресс-конференция, кто такой спикер и журналист, откуда берутся новости, как выглядят студии, где записывают теле- и радиопрограммы. Сами провели небольшую пресс-конференцию, поэфирили в радиорубке, от души покричали в звукозаписывающей кабине, попробовали себя в роли ведущих новостей на «Первом Псковском» и даже провели небольшую планерку. О том, как это было, - в нашем фоторепортаже и сюжете «Первого Псковского».