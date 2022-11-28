Мобилизованных десантников из Пскова отправили в зону СВО

19:17, 28 ноября 2022, ПАИ

Более 400 мобилизованных десантников из 76-й десантно-штурмовой дивизии отправили в зону СВО. На торжественном построении перед отправкой военнослужащих присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона напутствовал бойцов: «Уважаемые воины-десантники, вам выпала честь защищать наше Отечество в составе легендарной 76-й десантно-штурмовой дивизии — одного из старейших и наиболее профессиональных воинских соединений нашей страны. Хочу искренне поблагодарить вас за проявленную гражданскую позицию, мужество и готовность исполнить свой долг».

Отдельно Михаил Ведерников отметил командование дивизии, под руководством которого мобилизованные бок о бок с кадровыми военнослужащими будут исполнять задачи СВО. «Ваш комдив — Герой России гвардии полковник Денис Николаевич Шишов — честный опытный боевой офицер, который профессионально выполняет поставленные задачи, при этом искренне заботясь о личном составе. Вместе с вашими непосредственными командирами он будет делать всё возможное, чтобы вы были обеспечены всем необходимым и не подвергались излишнему риску. Прислушивайтесь к ним, положитесь на их опыт и знания»,

Затем военнослужащих благословил клирик храма Святого благоверного великого князя Александра Невского Михаил Аршанов.

Среди отправленных мобилизованных десантников — жители Псковской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга. В течение двух месяцев мужчины проходили боевое слаживание на полигоне Псковской области.