Увеличение зарплаты муниципальных служащих рассматривают в региональном правительстве

00:55, 29 ноября 2022, ПАИ

Увеличение зарплаты для муниципальных служащих рассматривают в региональном правительстве. Об этом сообщил Михаил Ведерников во время рабочей встречи с председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентиной Понизовской и председателем регионального совета Псковского реготделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» Натальей Фёдоровой.

Наталья Фёдорова попросила рассмотреть возможность увеличить заработную плату муниципальных служащих, не относящихся к категории руководителей. Глава региона подчеркнул, что вице-губернатору, председателю регионального комитета по финансам Татьяне Бариновой уже дано поручение до конца года предметно проанализировать распределение фонда оплаты труда в каждом муниципалитете. «Тема актуальная. Комплексно всё посмотрим, изучим. Принципиально важно, чтобы специалисты в органах местного самоуправления получали достойную заработную плату», — заметил Михаил Ведерников.

На встрече речь также зашла о работе над повышением квалификации работников органов местного самоуправления, о поддержке, которая оказывается территориальному общественному самоуправлению, и о проектах инициативного бюджетирования.