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Общество

Псковичам объяснили, как создать ТОС

Как создать территориальное общественное самоуправление (ТОС), рассказала начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Елена Тимашова отметила, что для создания ТОС нужна инициативная группа жителей в количестве от трех до пяти человек, в каждом муниципальном образовании установлено свое число.

«Они определяют границы территориального общественного самоуправления, которые не обязательно даже должны совпадать, например, с границами общедомовой территории, они могут быть и много шире. Единственное, что управлять придется с учетом тех правовых механизмов, которые созданы для управления общедомовым имуществом», - сказала Елена Тимашова.

После этого люди обращаются в представительные органы - районные Собрания депутатов или в городские Думы, или на поселенческий уровень. Далее Собрания депутатов утверждают эти границы и помогают определить число жителей, достигших 16-летнего возраста, которые постоянно или преимущественно проживают на этой территории. Дальнейшая задача этой инициативной группы - организовать общее собрание.

«Для того чтобы общее собрание было легитимным, достаточно всего лишь 1/3 от тех жителей, достигших 16-летнего возраста, которые проживают в границах уже утвержденного ТОСа. Жители подтверждают согласие войти в ТОС, формируют устав, принимают устав и, собственно, уже заранее определяются с теми направлениями, которые они считают первостепенными в работе ТОСа. Затем этот устав уже регистрируется в администрации района, после чего ТОС может участвовать во всех мероприятиях как самостоятельная единица», - объяснила Елена Тимашова.

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