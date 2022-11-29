Два автомобиля загорелись в Пскове из-за короткого замыкания

09:54, 29 ноября 2022, ПАИ

Три автомобиля горели в Псковской области 28 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, 28 ноября в 6:20 на улице Советской в Пскове в автомобиле ГАЗ-172451 2011 года выпуска выгорел моторный отсек и салон на площади 4 м2. А в 14:21 на улице Гоголя в автомашине Mercedes-Benz Е280 1998 года выпуска огнем повреждена обивка заднего сиденья на площади 2 м2, закопчено заднее стекло. В первом случае причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке, во втором - замыкание электропроводки под сиденьем.

Кроме того, в 22:05 в новоржевской деревне Алтун сгорел автомобиль Mercedes-Benz МЛ270 2000 года выпуска. Предположительная причина – замыкание электропроводки в блоке антиблокировочной системы.