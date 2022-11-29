Почти на 24% снизилась заболеваемость COVID-19 в Псковской области

17:54, 29 ноября 2022, ПАИ

На 23,8 % снизилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области за прошедшую неделю. Зарегистрировано 77 случаев, причем 96,1 % из них протекали у больных как ОРВИ, 3,9 % - как пневмония, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди заболевших на минувшей неделе 3,9 % детей до 18 лет и 96,1 % взрослых (45,4 % составляют лица в возрасте 65 лет и старше). Число заразившихся взрослых уменьшилось на 24,5 %, детей до 18 лет – осталось на том же уровне.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 11 муниципальных образованиях: Красногородском, Пустошкинском, Невельском, Пушкиногорском, Порховском, Великолукском, Себежском, Дедовичском, Палкинском, Локнянском районах, городе Пскове.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости отмечался в восьми муниципальных образованиях: Великолукском, Красногородском, Локнянском, Островском, Порховском, Пустошкинском, Себежском и Струго-Красненском районах. Не зарегистрированы случаи в восьми районах: Бежаницком, Куньинском, Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Плюсском, Пыталовском и Усвятском.