Двух псковичей будут судить за угоны и ДТП

16:43, 29 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении псковичей 17 и 18 лет. Молодых людей обвиняют в совершении кражи и угона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в мае один из обвиняемых отмечал свое совершеннолетие. Позже нетрезвый молодой человек украл велосипед с лестничной площадки своего дома на улице Карла Маркса.



А в июне он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения по случаю получения условного наказания за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, совместно с несовершеннолетним подельником совершил два угона легковых автомобилей на улицах Красноармейской и Петровской. Обе кражи машин закончились ДТП: наездом на дерево и другой автомобиль.



Уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.