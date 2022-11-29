Антитеррористические учений пройдут в общежитии ПсковГУ

19:20, 29 ноября 2022, ПАИ

30 ноября 2022 года оперативным штабом Псковской области на территории общежития ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» (г. Псков, ул. Ротная, д. 37) будет проведено антитеррористическое учение, в ходе которого планируется отработать совместные действия органов и подразделений, привлекаемых к участию в проведении контртеррористической операции, в том числе с применением техники, оружия и специальных средств. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Псковской области.

Просьба население сохранять спокойствие.