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Общество

Дом на улице Петровской в Пскове могут достроить в 2023 году

Долгострой на улице Петровской в Пскове могут сдать в 2023 году, рассказал в эфире радио «Серебряный дождь» вице-губернатор региона Василий Осипов

«Сейчас у нас три объекта, которые вызывают беспокойство, Один дом, он небольшой, до конца года будет введен, это Александровский проезд, 6. Но, если по нему мы понимаем, что он будет достроен, то по Петровской, 4б ситуация очень сложная. Здесь мы даже не видим, что застройщик сегодня способен этот дом достроить», — отметил гость студии.

По его словам, обсуждался вопрос включения этого дома в реестр проблемных объектов с дальнейшим банкротством застройщика. «Анализировали, сколько это по времени будет, это очень длительный процесс. Губернатором была поставлена задача проработать здесь самые различные варианты», — заявил замглавы региона.

Василий Осипов отметил, что сейчас с осторожностью можно говорить о том, инструментарий, благодаря которому этот дом можно будет достроить, на данный момент есть. «Следующий год — это, наверное, те сроки, о которых можно говорить. Но мы сейчас должны будем еще проинвентаризировать объем вложений, которые необходимо будет найти для того, чтобы этот дом достроить», - заключил он.

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