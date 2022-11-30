Механизмы поддержки при строительстве частного дома назвали псковичам

16:16, 30 ноября 2022, ПАИ

Трудно ли построить частный дом в Псковской области и какие механизмы поддержки для этого существуют, рассказал вице-губернатор Псковской области Василий Осипов в программе «Среда обитания» в эфире радио «Серебряный дождь».

«Если говорить с точки зрения льготных инструментов, это все-таки ипотечные инструменты. Есть различные льготные ипотеки, сельская ипотека, где очень низкий процент. Ну, в основном это ипотечные инструменты, которые могут помочь тем, кто хочет и может построить дом. Есть сервис «Земля для стройки», где человек может сам посмотреть на электронной карте земельный участок, выбрать для себя, определиться и потом подать заявку», — рассказал Василий Осипов.

Он отметил, что пока этот сервис не очень востребован, но его стараются развивать. «Надеюсь, что все-таки он будет востребован. И правительство тоже поддерживает, чтобы человек, который хочет приехать в наш регион, посмотрел, выбрал участок, отправил заявку, и её быстро отработали», - сказал гость студии.