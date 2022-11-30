Совфед одобрил закон о крупных штрафах за пропаганду ЛГБТ

14:03, 30 ноября 2022, ПАИ

Совет Федерации единогласно одобрил закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. За документ сегодня на пленарном заседании проголосовали 153 сенатора.

Ранее Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривал ответственность только за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних, теперь эти положения существенно расширяются. При этом существующие санкции за совершение таких правонарушений среди несовершеннолетних ужесточаются.

Штраф за пропаганду ЛГБТ-отношений, а также смены пола для граждан составит до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, для юридических лиц предусмотрено наказание до 1 млн рублей. За продвижение подобных отношений в интернете или в средствах массовой информации можно получить максимальное денежное наказание — штраф до 5 млн рублей.

Так, за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений будет грозить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. — для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн — для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

Также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. — для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.