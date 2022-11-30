В общежитии ПсковГУ нейтрализовали «террориста» во время учений

15:21, 30 ноября 2022, ПАИ

Антитеррористическое учение под условным наименованием «Экран-Псков ГУ-2022» провёл оперативный штаб УФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

К антитеррористическим мероприятиям привлекли силы УФСБ, а также УМВД, УФСИН, управления Росгвардии, Пограничного управления, ГУ МЧС России по Псковской области и органы исполнительной власти Псковской области.

По замыслу учения, в результате конфликта на почве межнациональной розни один из учащихся вуза ранил троих сокурсников в общежитии ПсковГУ, после чего закрылся в одной из комнат на пятом этаже, захватив в заложники двух студентов.

Для выдвижения своих требований преступник потребовал представителей органов власти, а также угрожал убить заложников и взорвать общежитие в случае попытки его задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Благодаря действиям антитеррористической группировки сил под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области генерал-майора Виктора Швырева «террориста» нейтрализовали, а заложников освободили.

Антитеррористические учения проводят регулярно согласно плану, который утвердило руководство Национального антитеррористического комитета. В текущем году это четвертое отработанное оперативным штабом Псковской области учение на территории субъекта.