Тариф на вывоз мусора в Псковской области изменится с 1 декабря

15:49, 30 ноября 2022, ПАИ

Тарифы на вывоз мусора в Псковской области изменятся с 1 декабря. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

С 1 декабря начисление платы за услугу по обращению с ТКО в зоне деятельности регионального оператора № 1 (северной зоне) будет производиться в следующем порядке:

На 1 человека при нормативе накопления ТКО в жилых домах в населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек размер выплат составляет 74 руб. 33 коп.;

На 1 человека при нормативе накопления ТКО, применяющемся в индивидуальных жилых домах в населенных пунктах с численностью населения более 200 человек, а также в многоквартирных домах, - в размере 106 руб. 69 коп.

Начисление платы за услугу по обращению с ТКО в зоне деятельности регионального оператора № 2 (южной зоне) с 1 декабря будет производиться в следующем порядке: