Развитие системы допобразования обсудят в рамках программы «Бизнес-клуб»

15:57, 30 ноября 2022, ПАИ

Современным тенденциям развития системы дополнительного образования посвящен новый выпуск программы «Бизнес-клуб», который выйдет сегодня, 30 ноября, на телеканале «Первый Псковский».

В гостях у ведущих Анастасии Ивановой и Александра Захарова - руководитель школы интеллекта StarBoomm Мария Андреева. В рамках программы обсудят качество образовательных услуг, эффективные меры поддержки такого вида предпринимательства, проблемы развития кадрового потенциала и возможности сертификата дополнительного образования.

Также руководитель школы интеллекта StarBoomm расскажет о том, как изменила сферу дополнительного образования пандемия, какие новые формы и программы обучения детей появились в последнее время, а также насколько сегодня востребованы курсы онлайн.

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам, в 19:30, перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы - директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров — обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.