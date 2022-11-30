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Общество

К участию во Всероссийском правовом диктанте приглашают псковичей

Присоединиться к Шестому Всероссийскому правовому (юридическому) диктанту могут жители Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Диктант пройдет с 3 по 12 декабря. Участники смогут написать его на официальном портале как на русском, так и на нескольких иностранных языках: английском, китайском, португальском, испанском и арабском.

Тематика диктанта касается актуальных правовых вопросов и основ российского права. Предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный». В этом году на платформу будут добавлены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы отводится 60 минут. Тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав. Максимальное число баллов — 100.

Отметим, что организатором является Ассоциация юристов России, партнерами акции традиционно выступают крупнейшие российские общественные организации, высшие учебные заведения страны, органы государственной власти, представители бизнеса.

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